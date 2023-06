Condannato a 23 anni di carcere, si nascondeva in un b&b a Roma: era irreperibile da febbraio

I carabinieri con la collaborazione dei colleghi militari della compagnia di Roma Monte Sacro, hanno arrestato, nella Capitale, il pregiudicato catanese Angelo Campione, indagato per lesioni aggravate, detenzione e porto abusivo di arma da fuoco e ricettazione. Campione deve scontare una condanna residua di ben 23 anni, ma di fatto era irreperibile dal febbraio di quest'anno. Nello stesso mese il pregiudicato avrebbe sparato al gestore di un chiosco di Librino in viale Nitta, ferendolo a un piede.

Le immediate indagini avviate dai militari dell’Arma in quella occasione hanno documentato gravi e univoci elementi di colpevolezza a carico di Angelo Campione e hanno permesso, nelle ore successive al fatto, di recuperare l’arma utilizzata per il ferimento del gestore del chiosco, rinvenuta, al termine di una serrata battuta di ricerca, all’interno di un palazzo in via del Maggiolino, sempre a Librino.

In questi mesi Campione, sarebbe stato in grado di contare su una ampia cerchia di fiancheggiatori che gli avrebbero permesso di sfuggire alla cattura. Solo di recente i carabinieri sono riusciti a fare terra bruciata attorno al latitante arrivando quindi a individuarlo in un b&b in zona Pietralata, via di ponte Mammolo, dove Campione aveva trovato rifugio con l’aiuto di alcuni familiari domiciliati a Roma.

Angelo Campione, pochi giorni fa a Catania, in zona Nesima, accortosi di essere pedinato dai carabinieri era sfuggito alla cattura abbandonando l’auto a noleggio sulla quale stava viaggiando. Poco dopo il pregiudicato avrebbe fermato un’altra macchina, in quel momento in transito, e minacciando il conducente lo avrebbe costretto ad aiutarlo nella fuga. Angelo Campione è adesso detenuto nella casa circondariale di “Regina Coeli” a Roma.