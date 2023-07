Confindustria chiede lo stato di calamità per i danni causati alle aziende da roghi e mancanza di acqua e luce

"Decine di imprese e migliaia di persone stanno subendo enormi danni e disagi a causa delle emergenze che hanno colpito in questi giorni tutta la provincia etnea. Per questo chiediamo subito interventi drastici che possano risollevare il sistema produttivo e tutta la popolazione. Serve il sostegno dello Stato e il rafforzamento degli interventi della Protezione Civile con uomini e mezzi". Questo l’appello del presidente di Confindustria Catania, Angelo Di Martino, preoccupato per i danni causati alle aziende etnee. “Abbiamo ricevuto richieste di aiuto da diverse imprese della zona industriale di Catania - continua - che segnalano carenze idriche e interruzioni nell’erogazione di energia elettrica e per questo costrette ad interrompere la produzione. Mentre tutte le strutture ricettive del litorale della Plaia, con oltre 600 camere, al momento al completo, sono state disalimentate e sopportano costi quotidiani superiori ai 5mila euro ormai da diversi giorni. Un danno enorme che si aggiunge a quello provocato dalla chiusura dello scalo etneo, che a dieci giorni dallo scoppio dell'incendio, rimane ancora non pienamente operativo". Sul fronte dei roghi che hanno interessato la Sicilia, nell'area tra Riposto e Milo, gli incendi hanno lambito alcuni stabilimenti produttivi che sono stati salvati dalle fiamme solo grazie all’intervento degli stessi dipendenti.

"Da parte nostra - conclude Di Martino - abbiamo chiesto e ottenuto il prezioso supporto della task force del Programma di Gestione delle Emergenze (PGE) della Piccola industria di Confindustria per la ricerca di gruppi elettrogeni. Mentre la Prefettura di Catania e l’amministrazione comunale, con le quali siamo in costante collegamento, non stanno facendo mancare il loro appoggio. Ma di fronte ad un’emergenza di queste proporzioni serve un impegno a tutto campo dello Stato".