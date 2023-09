Consiglio comunale approva il subentro di Agata Scalia alla consigliera Viviana Lombardo

Il Consiglio comunale, presieduto da Sebastiano Anastasi, nella seduta di questa mattina ha preso atto delle dimissioni da consigliera comunale dell'assessora Viviana Lombardo, che rimane in carica nella giunta guidata dal sindaco Enrico Trantino con le deleghe a Personale, Servizi informatici e Digitalizzazione, Pari Opportunità, Politiche giovanili e Beni confiscati. Subito dopo l'Aula ha approvato l'iter per il subentro della prima dei non eletti nella lista di Fratelli d'Italia, Agata Maria Scalia, che ha giurato con la formula di rito dinanzi al civico consesso, presenti il sindaco Trantino e la giunta.