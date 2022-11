Frane, a Maletto sarà messo in sicurezza il pendio di contrada Spirini

A Maletto può finalmente partire il conto alla rovescia per il consolidamento del versante di sud-est. La Struttura per il contrasto del dissesto idrogeologico, guidata dal presidente della Regione Renato Schifani, ha infatti indetto il bando di gara dell’importo di 700 mila euro e con scadenza al prossimo 22 dicembre per i lavori su un tratto di pendio in contrada Spirini. "Colmiamo in questo modo una grave lacuna - dice il governatore - con un’opera che restituirà la piena sicurezza dei luoghi, a forte rischio perché esposti a movimenti franosi e a cedimenti del terreno. La tutela del territorio è un’attività che non conosce soste. Ad essa destiniamo importanti risorse finanziarie, alte professionalità e la massima attenzione". Grazie all'intervento degli Uffici diretti da Maurizio Croce, giunge così al termine una vicenda annosa che, negli ultimi tempi, soprattutto in concomitanza di piogge abbondanti, aveva destato forte preoccupazione tra i residenti di un’area fortemente popolata, con edifici lungo tutte le strade di collegamento con il centro storico e con le due arterie principali, vie Nazario Sauro e Cristoforo Colombo che, in diverse occasioni, hanno subito inondazioni a causa dell’ostruzione del canale di gronda. Tra le soluzioni tecniche che verranno adottate, un sistema di smaltimento delle acque superficiali e la risagomatura del versante mediante gabbionate, oltre alla collocazione di geostuoie rinforzate.