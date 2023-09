Controlli ad ambulanti abusivi e motociclisti senza casco: in sei fermati davanti alla caserma di piazza Dante

I carabinieri della compagnia di Catania Piazza Dante, insieme ai colleghi del 12esimo reggimento "Sicilia" e con il supporto della polizia locale, hanno effettuato un servizio coordinato del territorio nella zona del centro storico per reprimere, in particolare, i furti di energia elettrica e l’abusivismo commerciale. Con l'aiuto dei tecnici di E- Distribuzione, i carabinieri hanno denunciato a piede libero un 31enne ghanese ed un 44enne catanese per furto aggravato di energia elettrica. Nelle rispettive abitazioni di via Piombai e di viale Grimaldi era stato installato un collegamento bypass che consentiva loro l’allaccio abusivo alla rete pubblica. E' emerso anche come il 44enne fosse anche sottoposto ai domiciliari per furto, circostanza che ha determinato anche una segnalazione alla procura per l’aggravamento della misura cautelare.

Successivamente sono stati controllati tre ambulanti di prodotti ortofrutticoli, tra viale Marco Polo e via Santa Maria delle Salette, sprovvisti di qualsiasi tipo di autorizzazione. E' stata elevata nei loro confronti una multa complessiva di 3.406 euro.

Per quanto riguarda i controlli su strada, i militari sono nuovamente tornati a colpire chi guida moto e scooter senza casco. Sono state identificate 44 persone e verificati 28 veicoli, con multe per i conducenti per quasi 4 mila euro complessivi. Proprio nei pressi della sede della compagnia carabinieri di piazza Dante, i militari hanno focalizzato la loro attività di controllo sui motociclisti che, in transito di fronte alla caserma, non indossavano il casco protettivo. Oltre a procedere alla decurtazione dei punti dalla patente di guida ed al fermo amministrativo del mezzo, i militari hanno convocato i sei centauri "a capo scoperto" presso la Compagnia per l’espletamento della procedura burocratica, rimarcando le finalità educative del controllo.