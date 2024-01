In auto con marijuana ed un pugnale, denunciato 25enne

Gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Adrano hanno denunciato in stato di libertà un 25enne trovato in possesso di un pugnale e di una modica quantità di marijuana per uso personale. Mentre erano impegnati nelle attività di controllo del territorio, i poliziotti della squadra volanti hanno deciso di sottoporre a controllo un veicolo che si aggirava con fare sospetto in Contrada Naviccia. Al bordo viaggiavano tre persone, che sono state fermate e sottoposte a perquisizione. I poliziotti hanno così rivenuto e sequestrato un pugnale, del quale il giovane non è riuscito a giustificare il possesso, e della sostanza stupefacente: quanto basta per far scattare una denuncia.