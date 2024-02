Guida ubriaco e con due minorenni a bordo, neopatentato denunciato con ritiro della patente

Nel corso dei servizi di vigilanza sulla tangenziale Ovest, gli agenti della polizia stradale hanno notato in lontananza il conducente di un’auto che circolava zigzagando, spostandosi da una corsia all’altra. I poliziotti si sono prontamente avvicinati al veicolo e, appena le condizioni lo hanno consentito, sono riusciti a farlo accostare in sicurezza procedendo al controllo. L'autista è risultato essere un giovane neopatentato, che già ad un sommario esame sembrava aver bevuto sostanze alcoliche oltre il limite consentito. E' stato quindi sottoposto a controllo tramite precursore e con etilometro, rilevando un elevato tasso alcolemico superiore al limite di 1,5 grammi per litro, per il quale si configura l’ipotesi di maggiore gravità prevista dal codice della strada. In considerazione dell’estrema gravità dell'infrazione, punibile una sanzione da 1500 a 6.000 euro e l'arresto da 6 mesi a 1 anno, il giovane – alla guida del veicolo e con a bordo 3 passeggeri, due dei quali minorenni – è stato denunciato con sospensione della patente. Nel corso delle serate del fine settimana appena trascorso, sono stati complessivamente 48 gli automobilisti sottoposti a verifica del tasso alcolemico e sono state contestate oltre 60 violazioni al codice della strada, decurtando anche 131 punti dalle patenti.