Controlli anti movida: gli agenti "sciolgono" capannelli di centinaia di persone

Nel corso dei servizi interforze serali e notturni predisposti dalla questura di Catania, a seguito delle determinazioni assunte in sede di Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, sono stati disciolti numerosi assembramenti presenti in particolar modo nelle vie del centro storico, con interventi degli agenti in servizio. Nello specifico i presidi interforze sono intervenuti alle ore 21:20 in piazza Currò ove la polizia locale aveva segnalato gruppi di circa 30 giovani;

alle ore 21:30 in via Auteri è stato disciolto un assembramento di circa 100 persone e poco dopo in via S. Orsola vi erano almeno 80 persone "riunite" e che sono state invitate al rientro nelle abitazioni per rispettare la misura del coprifuoco. Inoltre alle ore 22:45 in via Gemmellaro è stato disciolto un assembramento di circa 100 persone e alle ore 23 in via S. Orsola vi erano ancora almeno una ottantina di giovani e si è reso necessario l'intervento degli agenti.