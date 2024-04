Controlli tra il Borgo e Picanello, 30 mila euro di sanzioni stradali

Gli agenti del commissariato Borgo Ognina, col supporto del reparto prevenzione crimine Sicilia Orientale, della polizia locale e delle unità cinofile antidroga, hanno eseguito dei controlli nelle zone del parco Vulcania, del parco Falcone, di piazza Lincoln, di via Vincenzo Giuffrida, di via del Rotolo e di piazza Mancini Battaglia. Sono state controllate 248 persone e 103 veicoli, riscontrando 94 infrazioni stradali con altrettante sanzioni amministrative, in particolare per: guida senza casco, guida senza patente, mancata copertura assicurativa e divieto di sosta. Le multe hanno un importo complessivo di 30 mila euro.

Un giovane di 22 anni è stato fermato e controllato all’interno del quartiere Picanello. Sotto gli abiti nascondeva 25 grammi di marijuana, che sono stati sequestrati. In via Orto dei Limoni, con la collaborazione di personale dell’Asp veterinaria, è stato effettuato un controllo in un supermercato che ha riguardato, in particolare, la macelleria e la pescheria presenti all’interno dell’esercizio commerciale, senza tuttavia rilevare alcuna criticità sullo stato e sulla tenuta degli alimenti. Sono stati inoltre effettuati controlli presso gli istituti scolastici per contrastare il fenomeno della dispersione scolastica e verificato la posizione di 23 persone sottoposte a misure restrittive. Il tutto al fine di assicurare il rispetto delle prescrizioni imposte dall’autorità giudiziaria, tutelando anche l'incolumità di numerose donne vittime di violenze o maltrattamenti.