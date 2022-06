Controlli nei terreni interessati da incendi, multati 8 agricoltori e allevatori

I carabinieri del comando Provinciale di Catania hanno pianificato numerosi servizi preventivi di controllo del territorio per contrastare il fenomeno degli incendi boschivi nelle aree rurali della provincia etnea, già duramente colpita nel corso della scorsa estate. I militari della compagnia di Paternò, con il supporto dei colleghi dello squadrone eliportato Cacciatori di Sicilia, hanno svolto un pattugliamento nella zona di Ponte Barca e nelle Contrade “Sciddicuni” e “Pietralunga”, già pesantemente interessate da incendi boschivi. Il servizio è stato preceduto da una minuziosa attività informativa, consistente nell’acquisizione, raccolta e consultazione dei catasti degli incendi degli ultimi anni, in cui sono indicate le particelle di terreno già percorse dal fuoco.

La legge quadro in materia di incendi boschivi specifica che queste aree sono soggette a vincolo di destinazione d’uso per almeno quindici anni. Sono state identificate 42 persone (principalmente agricoltori e allevatori di bestiame), sanzionandone amministrativamente 8 per complessivi euro 6.250 perchè avevano fatto pascolare mandrie di bovini in violazione del divieto di pascolo decennale nelle zone interessate dai roghi.