Intensificati i controlli di polizia in strada e nei locali del calatino

Ieri mattina, nell’ambito dei controlli straordinari del territorio, i poliziotti del Commissariato di Caltagirone, insieme agli agenti del distaccamento di Caltagirone, hanno svolto dei servizi specifici nei comuni di San Cono e Caltagirone. Le attività effettuate si sono soprattutto concentrate nelle aree a rischio, per contrastare i fenomeni di illegalità. In particolare, sono state identificate 57 persone e monitorati 26 veicoli, sanzionando un automobilista per guida con patente scaduta. I controlli hanno riguardato anche 3 esercizi commerciali con la contestazione di alcune violazioni amministrative per la mancata esposizione della licenza di somministrazione di alimenti e bevande e del listino prezzi. Sono state irrogate sanzioni amministrative per un importo complessivo di oltre 1.300 euro.