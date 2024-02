La polizia stradale esegue controlli sui mezzi pesanti: rilevate 56 infrazioni

Nel corso della settimana che si è appena conclusa, la polizia stradale di Catania è stata impegnata nella campagna "Truck & Bus" di Roadpol, la rete di cooperazione tra le polizie stradali europee, nel corso della quale sono stati intensificati i controlli sugli autobus e sui veicoli adibiti al trasporto di merci, sia d’immatricolazione nazionale che internazionale. In questo ambito, la polstrada di Catania ha rilevato 56 violazioni che hanno riguardato sia infrazioni relative ai documenti del veicolo, sia il superamento dei tempi di guida e di riposo e manipolazioni del tachigrafo. Questa specifica ultima violazione, la più diffusa nel settore, ha fatto rilevare 19 infrazioni nel corso di una settimana ed è quella che desta particolare allarme in relazione al rischio incidenti. Infatti, il mancato rispetto dei tempi di riposo e quindi del recupero delle energie psicofisiche da parte del conducente di un veicolo, determina un enorme pericolo per la sicurezza stradale, soprattutto quando si parla di mezzi pesanti.