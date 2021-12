Controlli anti Covid dei carabinieri: sanzioni per 1600 euro

Controlli serrati nell'ultima settimana dei carabinieri della compagnia di Fontanarossa e della tenenza di Misterbianco. Le verifiche, volte al rispetto delle norme anti contagi, hanno previsto l'accertamento del possesso del green pass e dei dispositivi di protezione personale. I militari hanno sanzionato i titolari di una barberia in via Palermo ed di un ristorante in viale Kennedy perché privi del certificato verde, nonché, per la medesima motivazione, due persone controllate all’interno della stazione metropolitana di San Nullo. Nel corso del servizio sono state inoltre sottoposte a controlli 98 attività commerciali e 497 persone, con sanzioni ai trasgressori per complessivi 1600 euro.