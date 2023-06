Controlli a largo raggio dei carabinieri, scoperto un ricambista "fantasma"

Il comando provinciale carabinieri di Catania, nell’ultimo quadrimestre ha intensificato i servizi straordinari e coordinati a largo raggio, anche grazie al rinforzo della compagnia d’ intervento operativo e del 12° reggimento carabinieri "Sicilia". La compagnia di Fontanarossa, con il personale C.I.O., la polizia locale e il personale Enel, hanno svolto attività di prevenzione e contrasto all’illegalità nel quartiere periferico di Librino, arrestando un 41enne del luogo per evasione dagli arresti domiciliari, denunciando tre persone per furto aggravato di corrente elettrica ed una persona per furto aggravato di acqua. Multe anche per due attività commerciali non in regola.

Durante i controlli ai soggetti sottoposti agli arresti domiciliari, delle 6 persone controllate, una non era presso il domicilio imposto: il 41 enne catanese è stato rintracciato per strada, a bordo del suo scooter e subito arrestato e sottoposto nuovamente alla stessa misura.

Per quanto riguarda i controlli effettuati col personale Enel, è stato accertato che tre famiglie usufruivano della corrente elettrica bypassando il contatore, dopo aver creato un allaccio diretto alla rete pubblica. Dovranno restituire all’Enel quanto sinora non fatturato e risponderne penalmente.

In relazione alle sanzioni amministrative a cui sono stati sottoposti due commercianti, i carabinieri hanno appurato che il titolare di una rivendita di ricambi auto "fantasma" non aveva mai presentato la segnalazione certificata di inizio attività (scia). Oltre ad una sanzione di 5.164 euro, in questo caso l’attività è stata immediatamente chiusa. L’altro commerciante controllato, invece, è titolare di un’officina meccanica in cui mancava il formulario dei rifiuti non pericolosi, ed è stato sanzionato per 3100 euro. Infine, sono stati effettuati controlli alla circolazione stradale controllando 34 persone e 21 veicoli, con la rilevazione di 18 violazioni al codice della strada (mancata copertura assicurativa, mancata revisione periodica, guida senza patente e senza casco) e sanzioni per 14.998,10 euro. Eseguito il sequestro di 8 auto.