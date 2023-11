Nuovi controlli dei carabinieri, denunciato uno spacciatore e due 16enni a bordo di un motorino rubato

Controlli a tappeto dei carabinieri nel Comune di Misterbianco per aumentare la sicurezza e contrastare i fenomeni di illegalità. I carabinieri della tenenza di Misterbianco e della Compagnia di intervento operativo, di propria iniziativa sono stati impegnati in un servizio di controllo delle aree periferiche del paese che si snodano tra la zona commerciale e quella di Serra Belvedere. In collaborazione con la polizia locale, i militari dell'Arma hanno effettuato degli accertamenti presso un chiosco di via Poggio Lupo, che è stato sanzionato perché aveva occupato abusivamente, con tavoli e sedie, la sede stradale.

Uno spacciatore al chiosco

Proprio mentre la polizia locale stava procedendo con le sanzioni, i carabinieri hanno rivolto la loro attenzione ad un uomo che, con fare guardingo, stava frettolosamente raggiungendo i giardinetti adiacenti al baracchino, cercando di disfarsi di qualcosa lanciando un involucro tra le siepi. Si trattava di un 37enne, residente nella zona, che è stato perquisito e trovato in possesso di 4 bustine di plastica, nascoste negli indumenti intimi, ognuna contenente 5 grammi circa di marijuana, per un totale di 20 grammi. Quasi certamente si trovava lì per vendere droga ai frequentatori della zona ed è stato denunciato a piede libero, mentre la droga è stata sequestrata.

Due minorenni "sospetti" a bordo di uno scooter rubato

Le pattuglie dell’Arma sono state poi impegnate in un pattugliamento presso corso Carlo Marx, dove un negoziante di cinese, già vittima di una rapina qualche settimana prima, aveva allertato alcuni vigilantes dopo aver notato due giovani a bordo di un ciclomotore che sostavano senza motivo apparente nei pressi della sua attività commerciale. Le guardie giurate hanno subito contattato la centrale operativa del comando provinciale, che ha coordinato l’immediato intervento delle pattuglie presenti nelle vicinanze. Gli equipaggi delle Gazzelle, dividendosi per raggiungere contemporaneamente il posto da diverse direzioni, sono quindi riusciti in una manciata di minuti a bloccare la coppia di ragazzi, due 16enni residenti a Librino, nonostante il loro vano tentativo di fuggire. Uno ha provato a nascondersi nell’edificio abbandonato dell’ex "Torre Tabita", l’altro ha cercato la fuga a bordo del suo scooter privo di targa. Sono subito stati contattati i loro genitori, avviando gli accertamenti sul mezzo a due ruote. Il motorino sul quale viaggiavano era stato rubato lo scorso agosto ad una signora residente nel quartiere di Nesima. I due giovani sono quindi stati denunciati per ricettazione in concorso. Uno dei due, pensando di essere particolarmente scaltro, aveva dichiarato falsamente ai militari di essere in possesso dello scooter da almeno 7 anni.

I controlli stradali

Infine, sono stati svolti dei controlli alla circolazione stradale con numerosi posti di controllo lungo le strade della zona. Sono 34 le persone controllate e 23 i veicoli fermati, sanzionando 5 automobilisti per varie infrazioni, tra cui: mancata copertura assicurativa, mancata revisione periodica. Il totale delle violazioni amministrative è di circa 5mila euro ed è stato eseguito il sequestro di un' automobile di grossa cilindrata.