Acireale, controlli a tappeto dei carabinieri: multe per 15 automobilisti

I carabinieri di Acireale, con il supporto del Nucleo Cinofili di Nicolosi, hanno intensificato lungo la costa acese i controlli per il contrasto all’illegalità, lo spaccio di droga e l'osservanza delle norme del codice della strada.

Oltre 50 carabinieri hanno effettuato numerosi posti di controllo e pattuglie le principali arterie stradali che conducono dal capoluogo etneo verso i centri del litorale acese. Durante i servizi, i carabinieri hanno quindi identificato 51 persone e controllato 35 autoveicoli, elevando 15 multe, per mancata copertura assicurativa, per mancata revisione e per guida senza patente.

Nel corso delle attività sono state poi effettuate perquisizioni con l’impiego delle unità cinofile antidroga, in modo da scoraggiare l’uso di stupefacenti nelle località particolarmente frequentate dai giovani.