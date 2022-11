Controlli dei carabinieri a Palagonia, Scordia, Ramacca e Mineo

I carabinieri delle stazioni di Palagonia, Scordia, Ramacca e Mineo, in collaborazione con i colleghi del Nucleo Radiomobile della compagnia di Palagonia e con il supporto dei colleghi del 12° Reggimento “Sicilia”, sono sati impegnati nei giorni scorsi in un servizio a largo raggio finalizzato al contrasto dell’illegalità diffusa.

Denunciato all’Autorità Giudiziaria per “detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti” “porto d’armi od oggetti atti ad offendere” un 25enne di Caltagirone, già conosciuto alla Forze dell’Ordine, perché trovato in possesso di 3,07 grammi di cocaina e di un coltello a serramanico della lunghezza totale di cm 15 (di cui 7cm lama acuminata). Sottoposti ad analoghi controllo dai carabinieri 13 giovani di età compresa tra i 20-24 e i 30 - 45 di varia provenienza sono stati trovati in possesso di modiche quantità di sostanze stupefacenti e sono stati pertanto segnalati, quali assuntori, alla locale Prefettura.

E’ scattata la denuncia per “guida sotto l’influenza di sostanze alcoliche” per una 42enne di Caltagirone, che a seguito della sottoposizione all’alcol test è risultata avere un contenuto di alcool nel sangue superiore a 1,5 g/l e per un 22enne di Palagonia per il quale il contenuto di alcool nel sangue è risultato superiore a 0,80 g/l in entrambi i casi superiore a quanto consentito e ciò ha comportato per loro il ritiro della patente di guida.

Un 37enne di Militello in Val di Catania pregiudicato è stato sottoposto a controllo presso la propria abitazione dai carabinieri che ne hanno riscontrato l’assenza senza autorizzazione ed è stato pertanto denunciato per “violazione degli obblighi imposti dalla sorveglianza speciale”. Nel territorio del comune di Mineo, in contrada “Cannizzo”, i militari dell’Arma hanno denunciato all’Autorità Giudiziaria per “detenzione abusiva di armi e munizioni” un intero nucleo familiare composto da una 48enne percettrice di reddito di cittadinanza, una 28enne, un 21enne poiché all’interno dell’abitazione sono stati trovati in possesso di una carabina cal. 22 marca Voere Titan, di 50 cartucce cal. 6,35 e 4 cartucce cal. 16, tutti sottoposti a sequestro. I controlli alla circolazione stradale, che hanno consentito di identificare una sessantina di persone e sottoporre a controllo una quarantina di veicoli, si sono conclusi con 15 contravvenzioni elevate per violazioni al Codice della Strada per un importo di oltre 2.000 euro, 13 patenti di guida ritirate e due veicoli sottoposti a sequestro amministrativo.