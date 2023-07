Controlli stradali, denunciato un parcheggiatore abusivo in via Viadotto

Nell’ambito dell’operazione "Buona estate sicura", i carabinieri della Compagnia di piazza Dante, con i colleghi della Cio (Compagnia d’Intervento Operativo), sono stati impegnati in una serie di posti di controllo e verifiche nel centro cittadino, ed in particolare nel quartiere San Cristoforo. E' stato denunciato un 45enne catanese per "guida senza patente reiterata" perchè fermato alla guida di una macchina intestata ad un familiare e sprovvisto di patente perché mai conseguita. Inoltre, in passato era stato sanzionato per lo stesso motivo, andando così incontro pertanto ad una sanzione di natura penale. Nel mirino dei carabinieri anche i parcheggiatori abusivi. E' stato denunciato un catanese di 67 anni, sorpreso per la seconda volta consecutiva in via Viadotto ad esercitare abusivamente la professione di parcheggiatore, senza alcuna licenza. Il denaro trovato in suo possesso, ritenuto provento dell’attività irregolare, è stato sequestrato. Per quanto riguarda, invece, i controlli alla circolazione stradale, i carabinieri hanno identificato 25 persone e 18 veicoli, con l’elevazione elevando 8 sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada, per un importo complessivo di 2.427 euro ed il sequestro di 3 auto prive di assicurazione. Tra le violazioni contestate: mancata copertura assicurativa, mancata revisione periodica, mancata esibizione di documenti di guida e di circolazione, guida senza patente.