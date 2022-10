Moto e auto ad alta velocità: controlli dei carabinieri nelle strade di Paternò

I carabinieri della compagnia di Paternó hanno eseguito, ieri sera, un servizio straordinario di controllo del territorio nella zona di via delle Rose e piazza Santa Barbara di Paternó, per contrastare il degrado e garantire una sana aggregazione. Nel corso del servizio, volto a ristabilire anche la quiete dei residenti, particolare attenzione è stata dedicata al rispetto delle norme del codice della strada per prevenire il transito selvaggio di moto e auto ad alta velocità.