Controlli nelle discoteche a Capomulini e Misterbianco, multati titolari e buttafuori

Nell'ambito dei servizi disposti dal questore di Catania per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e, in particolare, di quelli specificamente finalizzati ad accertare il rispetto delle norme che disciplinano gli esercizi pubblici, per garantire la sicurezza e la quiete pubblica, personale della polizia amministrativa della questura di Catania ha effettuato controlli su due note discoteche della provincia, di Misterbianco e Capomulini accertando, in entrambi i casi, diverse violazioni della normativa di settore.

In particolare, il titolare dell'agenzia fornitrice dei servizi di sicurezza è stato deferito alla procura della Repubblica per avere fornito alla discoteca quattro 'buttafuori' sprovvisti di regolare iscrizione e del previsto decreto prefettizio. Per la stessa violazione sono stati contestati altrettanti illeciti amministrativi, per i quali è stata irrogata una sanzione di 1.666 euro a ciascuno, anche agli stessi addetti ai servizi di controllo.

In un locale di Misterbianco, invece, il titolare della licenza è stato deferito alla procura della Repubblica per non avere rispettato le prescrizioni imposte dalla licenza rilasciata dal questore, proseguendo la serata danzante oltre le 3. È stato inoltre multato con sanzione pecuniaria di 6.666 euro, per avere proseguito la somministrazione di bevande alcoliche oltre le 3.