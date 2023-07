Multati i gestori di tre stabilimenti balneari della Plaia, gravi carenze igieniche nelle cucine

Estate serena sulle spiagge del litorale etneo e nei luoghi a maggiore vocazione turistica, grazie all’operazione "Buona estate sicura", che interesserà i carabinieri del Comando provinciale etneo, con l’obiettivo di garantire sicurezza a cittadini e turisti durante le prossime vacanze estive. Facendo seguito alle decisioni prese in sede di Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, i carabinieri hanno avviato un piano straordinario di controllo del territorio su tutta la provincia etnea, che coinvolge circa 900 militari distribuiti nelle 62 stazioni. La presenza dell’Arma sarà incrementata, nel capoluogo e nell’hinterland, sia in corrispondenza dei principali snodi viari nelle zone di accesso alle località pedemontane e marittime, che in tutti i luoghi di aggregazione e nelle aree potenzialmente a rischio per la sicurezza. Pattuglie a piedi, in auto, in moto e in abiti civili sorveglieranno quindi le zone centrali e periferiche dei vari Comuni, in costante collegamento con le centrali operative. Alta attenzione nelle vie dello shopping, nei mercatini rionali, centri commerciali, chiese, siti culturali, locali, stazione ferroviaria, metropolitana, le fermate degli autobus, e in generale a tutti quei punti nevralgici a maggiore affluenza di residenti e turisti.

Ed ancora, si vigilerà sulle aree turistiche di entrambi i versanti dell’Etna ed in quelle marittime, come il lungomare di Catania, la fascia costiera acese, compresa tra Acireale e Aci Castello, la zona del porticciolo di Ognina e il litorale Giarrese, inclusi gli stabilimenti balneari. I nuclei Nas e Nil, durante tutto il periodo della stagione balneare, saranno impegnati nella verifica del rispetto delle norme igienico - sanitarie e della corretta applicazione delle regole in materia di legislazione sociale e sicurezza sui luoghi di lavoro da parte dei gestori dei lidi, particolarmente affollati sia da catanesi che da turisti stranieri. Durante i controlli lungo il litorale della Playa, il titolare di un lido è stato denunciato per la violazione di alcune norme sulla sicurezza sul lavoro e sanzionato perché nei locali della cucina erano state riscontrate gravi carenze igienico sanitarie. Altri due gestori di altrettanti lidi hanno ricevuto sanzioni analoghe sia per problematiche sanitarie all’interno delle cucine, sia per non aver effettuato la registrazione sanitaria del punto ristoro. Non sono stati resi noti i nomi degli stabilimenti balneari multati.

Per garantire la sicurezza anche nelle abitazioni, sono stati disposti più controlli nei pressi degli stabili incustoditi in seguito alla partenza dei proprietari per le vacanze. L’Arma raccomanda fortemente di mantenere, per quanto possibile, la riservatezza sulle proprie piattaforme social, evitando di fornire troppe informazioni su partenze e rientri per non "facilitare" il lavoro dei ladri. Un’attenzione particolare sarà poi rivolta alle fasce di popolazione potenzialmente vulnerabili nei periodi di vacanza, durante i quali solitamente aumentano le truffe e i raggiri, ma anche il senso di solitudine e il bisogno di essere ascoltati.