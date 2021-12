Calatino, controlli a tappeto dei carabinieri per il rispetto delle norme anti Covid

I carabinieri della compagnia di Caltagirone hanno svolto nell’ultima settimana specifici servizi per la verifica della certificazione verde oltre che per l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale. In un bar di Grammichele, in particolare, sono stati sanzionati il titolare dell’esercizio commerciale ed un avventore, quest’ultimo perché sprovvisto della certificazione e l’altro conseguentemente per omesso controllo. Nel corso dell’attività sono stati sottoposti a verifica 159 esercizi commerciali e 423 avventori.