Controlli sui green pass, multe in una casa di riposo

I carabinieri del Nas e della compagnia di Gravina di Catania, nell’ambito delle attività finalizzate all’attuazione delle disposizioni per il contenimento dell’epidemia, hanno svolto un servizio tra il 24 e il 26 dicembre per il controllo del green pass ed anche per garantire il rispetto delle norme sull’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale. Nel mirino dei carabinieri sono finite le case di riposo della provincia, oltre che una lunga serie di esercizi pubblici. L’attività di verifica ha evidenziato la presenza di un dipendente di una struttura per anziani che lavorava senza green pass: è stato sanzionato amministrativamente insieme anche al responsabile della struttura. A Gravina i militari sono stati impegnati in vari controlli, portando così complessivamente a 34 le ispezioni nei locali ed a 213 le persone sottoposte a verifica