Controlli nei mercatini, sequestrati profumi e vestiti contraffatti

Controlli serrati della Guardia di finanza in città. In centro e nei quartieri i controlli delle fiamme gialle di Catania, svolti in collaborazione con i giovani colleghi provenienti dai reparti di formazione, hanno riguardato 68 veicoli e 103 persone.

Diversi gli interventi nei principali mercati della città che hanno portato al sequestro di 2700 capi di abbigliamento e oltre mille profumi contraffatti. Nell'ambito di questa ultima attività di controllo un uomo è stato segnalato alla camera di commercio per violazione amministrativa. Sono stati infine eseguiti decine di controlli amministrativi al fine di verificare il rispetto della normativa in ambito fiscale e tributario. In quattro casi i militari hanno trovato dei negozi privi del registratore di cassa.

Durante i servizi i militari hanno anche sequestrato di 244 grammi di droghe, arrestato uno spacciatore e denunciato, a piede libero, altri due pusher. Dieci le persone segnalati alla Prefettura come consumatori.