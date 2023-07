Controlli a Librino, 22 mila euro di multa per tre venditori abusivi: ortaggi dati in beneficenza

Nel corso delle attività di controllo messe in atto a Librino dai carabinieri di Piazza Dante, nucleo Cio, polizia locale ed Enel, i militari dell’Arma hanno denunciato una 53enne catanese per furto di energia elettrica, dopo aver scoperto nella sua abitazione un allaccio abusivo alla rete pubblica. Sono stati multati anche due venditori ambulanti di prodotti ortofrutticoli ed uno di prodotti ittici, con 22.208 euro di multa complessivi, in privi di autorizzazioni amministrative e dei requisiti professionali per la vendita di prodotti, oltre che per aver occupato abusivamente la sede stradale. Tutta la merce veniva sequestrata e 50 chili di ortofrutta sono stati donati in beneficenza all’oratorio San Filippo Neri di Catania. Per quanto riguarda i controlli alla circolazione stradale, i carabinieri hanno identificato 20 persone e controllato 6 veicoli, elevando 2 sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada, per un importo complessivo di 346 euro per mancata esibizione di documenti di guida e di circolazione e guida senza patente.