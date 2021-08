Controlli nei locali e tra le strade della movida calatina

I carabinieri di Caltagirone, supportati dai militari del 12° reggimento Sicilia, guardia di finanza, polizia locale, e dal personale dell’Asp 3 di Catania, hanno proceduto al controllo di diversi locali pubblici. In un bar di via Santa Maria del Monte sono state rilevate violazioni sulla tenuta dei servizi igienici: assenza comandi non manuali al bancone di somministrazione; violazioni in materia di raccolta rifiuti; assenza idoneo numero armadietti spogliatoi. Motivi per i quali sono state intimate delle prescrizioni ed elevata sanzione di 2mila euro.

In un bar in via Principessa Maria José sono state rilevate delle violazioni sulla tenuta dei servizi igienici; assenza comandi non manuali al bancone di somministrazione; irregolarità nella tenuta delle aperture esterne, prive di zanzariera: alla fine dei controlli niente multa, ma sono state intimate delle specifiche prescrizioni. Infine, in un pub in viale Europa è stata rilevata l’assenza di comandi non manuali al bancone di somministrazione, ed anche qui sono state date delle prescrizioni specifiche.

Nel corso del servizio di controllo sono stati controllati 42 veicoli, 63 persone, elevate diverse sanzioni al codice della strada per parcheggio in divieto di sosta, mancato uso delle cinture di sicurezza. E' stato inoltre eseguito un accertamento per guida in stato di ebbrezza con esito positivo e sono stati sequestrati diversi grammi di marijuana con conseguente segnalazione dei trasgressori alla Prefettura di Catania.