Controlli sulle misure minime dei prodotti ittici, sequestrati mille chili di pesce

Le capitanerie di porto della Sicilia Orientale sono state impegnate in un’operazione sul rispetto delle misure minime del pescato, con controlli lungo tutta la filiera ittica: in mare, nei principali mercati ittici e nei ristoranti delle provincie di Catania, Messina, Siracusa e Ragusa. L’operazione “UnderSize”, ha visto impegnato il personale della guardia costiera dal 20 al 30 settembre, in una complessa attività volta a tutelare, nel periodo di maggiore riproduzione dell’anno, le specie ittiche sottoposte a particolare protezione ed evitare che del pescato ancora allo stadio giovanile venga catturato ed illegalmente commercializzato. La catena operativa disposta dal centro di controllo Area Pesca della direzione marittima di Catania, nell’ambito del territorio di giurisdizione, ha consentito di effettuare 123 controlli lungo l’intera filiera commerciale, coinvolgendo unità navali e terrestri della guardia costiera. Ciò ha portato al sequestro di circa 1000 chili di prodotto ittico e l’elevazione di sanzioni amministrative per un importo complessivo di oltre 50mila euro. Di particolare rilievo l’attività che a Catania ha permesso di intercettare un trasportatore che all’interno del proprio veicolo deteneva 30 esemplari di pesce spada, alcuni dei quali sotto la taglia minima consentita, e a Siracusa dove all’interno di una pescheria sono stati rinvenuti circa 30chili di novellame di sarda (mucco) che il proprietario esponeva sul bancone di vendita. Tutto il prodotto ittico ritenuto idoneo al consumo umano, dopo l' ispezione dei veterinari delle aziende sanitarie, è stato devoluto in beneficenza ad associazioni caritatevoli.