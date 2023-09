Controlli tra le vie della movida, multati cinque locali in centro

I carabinieri della Compagnia di Catania piazza Dante, insieme ai colleghi del nucleo radiomobile di Catania della Compagnia di intervento operativo del 12esimo reggimento "Sicilia" e con il supporto della polizia locale, hanno effettuato un nuovo servizio di controllo del territorio nelle aree della movida cittadina e nei pressi del lungomare. Obiettivo: contrastare la guida senza casco e in stato di ebrezza, insieme all’occupazione abusiva di suolo pubblico.

Sono stati quattro i motociclisti sanzionati perché guidavano senza ed oltre alla multa sono stati sottoposti al sequestro dei mezzi. Durante i controlli sono stati messi in campo anche gli etilometri e due automobilisti sono stati sanzionati con multe di quasi 1.000 euro ciascuno perché si erano messi alla guida dopo aver bevuto troppo, come confermato dall’etilometro che ha riportato un tasso alcolemico di 0,71 g/l per un conducente e 0,51 g/l per l’altro. Inoltre, i carabinieri hanno controllato 31 veicoli e identificato 42 persone, elevando 11 sanzioni al codice della strada per le seguenti violazioni: mancata copertura assicurativa, mancata revisione periodica, mancata esibizione di documenti di guida e di circolazione, guida senza patente.

Per quanto riguarda il contrasto alla "movida selvaggia", i militari hanno controllato 18 attività commerciali tra la via Gemmellaro e piazza Sciuti, multando i titolari di una pizzeria e di due ristoranti etnici, perchè avevano occupato il suolo pubblico con tavoli e sedie, pur essendo sprovvisti di qualsiasi licenza rilasciata dal Comune. Per loro è scattata la sanzione di 175 euro e l’obbligo di ripristinare lo stato dei luoghi. Infine, due pub-ristoranti sono stati sanzionati amministrativamente con una multa da mille euro ciascuno per aver messo musica dal vivo oltre l’orario consentito.