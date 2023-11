Nuovi controlli dei carabinieri nel weekend, scoperti 10 chili di prodotti non tracciati in un bar

I carabinieri di Paternò, in collaborazione con i colleghi dei nuclei Antisofisticazioni e Sanità hanno effettuato, nel fine settimana appena trascorso, una serie di controlli nel paese etneo ed a Belpasso. Più di 30 i militari dell’Arma hanno rivolto la loro attenzione a differenti settori d’intervento.

I militari hanno svolto numerose attività di controllo in diversi ambiti, dai presidi sulle maggiori arterie stradali, alle ispezioni alle attività commerciali in tema di antisofisticazione e salute alimentare, effettuando anche delle verifiche sui soggetti sottoposti alle misure di sorveglianza speciale. Dalla tarda serata e fino a notte fonda di sabato e domenica, diverse pattuglie hanno effettuato dei posti di controllo lungo le vie principali di Paternò, in particolare in corso Italia e viale dei Platani. A Belpasso, in via Vittorio Emanuele III, è stato sottoposto a controllo anche un noto bar con sala giochi. Dopo aver svolto gli accertamenti del caso, il gestore è stato multato per oltre 3500 euro: sono infatti stati ritrovati, all’interno di un frigo congelatore, 10 chili di prodotti senza indicazioni di tracciabilità.

Per quanto concerne il controllo dei soggetti sottoposti alle misure di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, i carabinieri hanno fermato in viale Kennedy, a Paternò, un pregiudicato di 38 anni che permaneva al di fuori dalla propria abitazione in orario non consentito. E' stato quindi arrestato per violazione delle prescrizioni imposte.

Le pattuglie dei carabinieri sono state infine impegnate nel contrastare le condotte di guida che violano il codice della strada e possono mettere in pericolo i conducenti ed altri cittadini. Numerose le sanzioni elevate, principalmente per il mancato rispetto, da parte dei motociclisti, dell’obbligo di indossare il casco.