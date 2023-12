"Natale sicuro", controlli a largo raggio dei carabinieri: segnalati cinque giovanissimi assuntori di stupefacenti

Nel quadro dell’operazione “Natale sereno”, i carabinieri della Compagnia di Acireale, con il supporto dei colleghi della C.I.O. del 12° reggimento “Sicilia”, hanno effettuato un servizio di controllo coordinato a largo raggio, in cui sono state impegnate oltre 30 unità che, mantenendo un profilo di alta visibilità, hanno pattugliato le aree limitrofe a via Bonaccorsi e Piazza Dante, ponendo sotto la lente d’ingrandimento anche la circolazione stradale e i soggetti sottoposti a misure restrittive.

In una prima fase delle attività è stato denunciato un 63enne, sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari e sorpreso in strada dai carabinieri. Ha tentato di fornire delle fantomatiche giustificazioni, riferendo che si era dovuto allontanare dalla propria abitazione per permettere ai tecnici comunali di effettuare un controllo ai contatori dell’acqua.

Particolare attenzione è stata poi posta alla lotta allo smercio e al consumo di sostanze stupefacenti, soprattutto tra i giovani, spesso causa di ancor più gravi fenomeni criminali e anche incidenti stradali. In questo ambito, 5 giovani, poco più che maggiorenni, trovati in possesso di modiche quantità di marijuana (complessivamente 13 g) e cocaina (0,5 g) sono state sanzionati e segnalati alla locale Prefettura quali assuntori di droga.

Nel corso del servizio di controllo, sono stati svolti anche dei posti di blocco per vigilare sulla sicurezza di automobilisti e pedoni.

Sono state controllate oltre 70 persone e più di 30 veicoli. Numerose le infrazioni al codice della strada rilevate, per la gran parte relative all’assenza della prevista copertura assicurativa (10) o della revisione periodica (9). Tre persone sono state sorprese a guidare senza patente, mentre un centauro è stato sorpreso senza il casco. Un giovane è stato denunciato per guida in stato di ebrezza perché sorpreso alla guida con un tasso alcolemico pari a 2,21 g/l. Sequestrati 3 scooter e due auto. Nel più centrale parcheggio di piazza Cappuccini, invece, i carabinieri hanno individuato e sanzionato due parcheggiatori abusivi.