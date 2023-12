Giravano in auto con arensi da scasso, due giovani fermati dalla polizia

I poliziotti della squadra volante della questura di Catania, mentre erano impegnati nei servizi di controllo del territorio hanno fermato un veicolo con a bordo due persone in via Acquicella. Gli occupanti erano entrambi 30enni catanesi,già destinatari di un avviso orale emesso dal questore. A loro carico sono emersi, inoltre, pregiudizi penali e di polizia per reati contro il patrimonio. Gli agenti a quel punto hanno deciso di effettuare una perquisizione del veicolo che ha dato esito positivo. All’interno di uno zaino hanno rinvenuto, infatti, numerosi arnesi da scasso ed una carta carburante collegata a un altro veicolo, che sono stati immediatamente sequestrati. Dopo essere stati sottoposti a foto-segnalamento da parte della polizia scientifica, i due giovani sono stati accompagnati presso gli uffici della questura per le attività di rito. Alla luce di quanto di quanto emerso, uno dei due fermati è stato denunciato in stato di libertà per il possesso ingiustificato di grimaldelli e arnesi atti allo scasso. Per quanto riguarda la carta carburante, invece, sono in corso ulteriori accertamenti per risalire al proprietario.