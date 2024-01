Controlli ai paninari della stazione, scattano nuove sanzioni

Continuano a Catania i controlli amministrativi condotti della polizia di Stato, in particolar modo quelli relativi ai "paninari" posizionati in piazza Giovanni XXIII, nei pressi della stazione centrale. Gli agenti della squadra amministrativa del commissariato centrale, in collaborazione con la Polfer, l’Ispettorato del lavoro, il personale dell’Asp e della polizia locale, hanno controllato 4 esercizi ambulanti autorizzati alla somministrazione alimenti e identificato 64 persone.

Le verifiche hanno consentito di accertare diverse irregolarità. Tre delle quattro attività sono state sanzionate per l’occupazione abusiva del suolo pubblico ai sensi del codice della strada, per un importo di 173 euro e con il sequestro amministrativo di tavoli e sedie collocati sulla sede stradale e sui marciapiedi. Al titolare di un food track sono state contestate criticità nelle condizioni igienico-sanitarie del furgone, con la conseguente applicazione della sanzione di mille euro ed altra sanzione per mancanza di revisione periodica. Ai titolari delle attività commerciali sono state imposte diverse prescrizioni e sono stati invitati nei prossimi giorni a produrre altra documentazione. Conclusi gli accertamenti, si è proceduto a ripristinare lo stato dei luoghi e allo sgombero dell’intera area.