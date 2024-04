Parcheggiatori abusivi nel mirino della polizia, sei persone multate

Continua la lotta ai parcheggiatori abusivi, piaga difficile da estirpare nella città di Catania. Nel corso dei controlli serali, gli agenti in motocicletta dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico hanno effettuato delle ispezioni specifiche sanzionando sei persone che chiedevano denaro agli automobilisti per poter parcheggiare la propria auto. Nello specifico, sono stati sanzionati tre uomini in piazza Manganelli, tutti cittadini catanesi pregiudicati, colti sul fatto. Altri tre soggetti, un cittadino marocchino e due rumeni, anche loro tutti con alle spalle pregiudizi penali , sono stati invece sorpresi in piazza Turi Ferro.

Nel corso della mattina di ieri, sempre durante i controlli abituali contro questo odioso fenomeno, altri quattro parcheggiatori sono stati sanzionati dai poliziotti delle volanti. Si tratta di un catanese sorpreso ad esercitare l’abusiva attività in via Evangelista Torricelli, di un cittadino senegalese pregiudicato che è stato sanzionato sempre in piazza Turi Ferro, e di altri due parcheggiatori abusivi catanesi, anche loro pregiudicati, multati in via Carlo Felice Gambino ed in piazza Europa.