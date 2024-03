Infrazioni stradali ed abusivi nel mirino dei carabinieri: elevate sanzioni per oltre 15 mila euro

Nell’ambito dell’operazione "Pasqua e Pasquetta sereni 2024", il comando provinciale dell'Arma ha effettuato un controllo nel quartiere di San Cristoforo contro il fenomeno dell'abusivismo commerciale. In azione i carabinieri della Compagnia di Piazza Dante, i colleghi del Nas ed il personale dalla polizia locale. Sono stati ispezionate tre attività commerciali ambulanti per la vendita di dolciumi pasquali in via del Palestro, via Plebiscito e via della Concordia, i cui proprietari sono stati tutti sanzionati amministrativamente per occupazione abusiva di suolo pubblico. Tutti loro stazionavano sulla sede stradale irregolarmente, poiché privi della concessione comunale. I commercianti hanno ricevuto una multa di 173 euro ciascuno, con l'obbligo di liberare lo spazio illecitamente occupato. Inoltre, nei confronti di ambulante controllato in via Plebiscito, oltre all’occupazione del suolo pubblico, gli operatori hanno riscontrato gravi carenze igienico – sanitarie. Sotto al gazebo nel quale erano esposti gli alimenti messi in vendita, erano presenti residui di polvere ed incrostazioni. Ha quindi ricevuto una maxi sanzione da 1.000 euro, con il sequestro della merce in esposizione, tra cui 49 uova di Pasqua di varie marche. Nel caso dell’attività commerciale controllata in via della Concordia invece, oltre all’occupazione del suolo pubblico, i carabinieri hanno riscontrato la trasformazione dell’attività da itinerante a fissa, in quanto il responsabile aveva fissato al suolo il gazebo utilizzato per l’esposizione dei suoi prodotti.

Pertanto, gli è stata comminata una maxi sanzione dell’importo di 1.500 euro, oltre al sequestro di 36 uova pasquali. In totale, quindi, sono state sequestrate amministrativamente 85 uova di Pasqua, tra cui molte raffiguranti i più noti personaggi dei cartoni animati. Essendo prodotti deperibili, i carabinieri e gli agenti della polizia locale hanno pensato di donarle ai piccoli ospiti di una comunità alloggio per donne e bambini vittime di violenza di genere.

Nella zona Picanello, infine, i carabinieri si sono poi concentrati sulle verifiche del rispetto delle norme della circolazione stradale, rivolgendo la loro attenzione alle principali arterie e piazze del centro storico e disponendo una serie di pattuglie a piedi e dei posti di blocco. Sono state identificate una settantina di persone e sottoposti ad accertamenti una quarantina di veicoli, elevando 13 sanzioni amministrative per: mancata copertura assicurativa, mancata revisione periodica, mancata esibizione di documenti di guida e di circolazione, guida senza patente. L'importo complessivo delle multe ammonta a 15.500 euro. Un 18enne di San Giovanni La Punta è stato segnalato all'autorità giudiziaria come consumatore di droga, con il contestuale ritiro della patente, in quanto trovato in possesso di una dose di marijuana mentre era alla guida.