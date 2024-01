Controlli al rifugio Sapienza e nelle strade di Paternò e Nicolosi

I carabinieri della Compagnia di Paternò, insieme ai militari dell’Arma della Compagnia di intervento operativo del 12° Reggimento Sicilia, hanno eseguito dei nuovi controlli nel territorio di competenza. L’azione è scattata in concomitanza alle festività natalizie, tra i Comuni di Paternò e di Nicolosi. Le pattuglie sono state principalmente impegnate nel contrastare le condotte irresponsabili di guida che possono seriamente mettere a repentaglio la sicurezza di tutti i cittadini. I carabinieri, pertanto, si sono concentrati sulla viabilità, al fine di verificare il rispetto delle norme del codice della strada come misura preventiva contro gli incidenti stradali, anche con l’utilizzo dell’etilometro per accertare l’eventuale presenza di alcool nel sangue degli automobilisti. Numerosi posti di blocco sono stati effettuati nel centro cittadino di Paternò e presso il rifugio Sapienza di Nicolosi. Durante queste attività è stato sequestrato ad un giovane paternese anche un quad che si trovava in sosta su strada senza copertura assicurativa e senza revisione periodica. Le sanzioni amministrative elevate sono state complessivamente 15 (per il mancato uso delle cinture di sicurezza, omessa copertura assicurativa, omessa revisione, guida senza patente, guida senza casco protettivo). L’importo totale multe ammonta ad oltre 14 mila euro. I militari operanti hanno sottoposto a fermo e sequestro amministrativo 8 veicoli ed hanno decurtato in totale 29 punti dalle patenti di guida. Durante l’attività in argomento sono state identificate più di 70 persone e controllati più di 50 veicoli.