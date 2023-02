Controlli della polizia locale in piazza Stesicoro: pioggia di verbali per violazioni al codice della strada

Negli ultimi tre giorni, su disposizione del comandante Stefano Sorbino, il reparto viabilità della polizia municipale ha effettuato, in piazza Stesicoro, serrati controlli sui conducenti di autoveicoli e motoveicoli per contrastare i comportamenti contrari al codice della strada, con particolare attenzione all’uso del casco protettivo per i conducenti dei veicoli a due ruote.

I posti di controllo, svolti da tre pattuglie del reparto viabilità in orario diurno, hanno comminato 98 verbali di violazione del codice della strada, 21 fermi e 8 sequestri amministrativi del mezzo. In particolare, sono stati elevati 42 verbali ai danni di conducenti di ciclomotori per guida senza casco, ai quali seguirà il fermo amministrativo del mezzo per 60 giorni; 19 verbali per assenza di copertura assicurativa, con conseguente sequestro del veicolo; 17 verbali per mancanza di revisione; 9 verbali per il mancato possesso dei documenti di circolazione e di guida; 3 verbali per violazione dell’obbligo di arrestare la marcia per sottoporsi ai controlli; 3 verbale per guida senza patente, con relativo fermo del veicolo per 3 mesi; 2 verbali per patente scaduta di validità.

Anche nei prossimi giorni la polizia municipale effettuerà servizi di polizia stradale per migliorare le condizioni di sicurezza della viabilità cittadina e verificare la conformità dei veicoli alle regole della circolazione stradale.