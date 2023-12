Controlli della polizia ad Acireale e Aci Castello, elevate 1200 euro di sanzioni

Controlli straordinari della polizia ad Acireale e Aci Castello nel corso dei quali sono state rilevate alcune infrazioni al codice della strada. Durante il servizio, sono stati sottoposti a controllo 67 persone e 46 veicoli. Sono state elevate 4 contravvenzioni: una contestazione per mancata copertura assicurativa, un’altra per mancata revisione con conseguente sospensione del mezzo dalla circolazione, una per mancato uso delle cinture di sicurezza ed, infine, una per mancanza di documenti al seguito.

Per le violazioni si è proceduto anche a un sequestro amministrativo del mezzo. Complessivamente, per i verbali di contravvenzione elevati, sono state contestate infrazioni per un controvalore pari a 1.200 euro con una decurtazione sulle patenti pari a 10 punti complessivi.