Costruisce una scala privata abusiva per non avere a che fare con i condomini

Indagata una persona per il reato di invasione di terreno pubblico. A causa di problemi condominiali legati all’utilizzo dell’ascensore, aveva realizzato illegalmente una scala in ferro che collegava il balcone del suo immobile a un primo piano direttamente con la via pubblica, in modo da non avere a che fare con i condomini e avere un accesso “privato”. La scala abusiva, chiaramente, ha alterato la facciata dello stabile e, circostanza grave, ha occupato parte della strada pubblica mediante una base in cemento necessaria per incassare la scala, creando, inoltre, problematiche alla circolazione stradale e limitando la possibilità di parcheggiare ai residenti.