Controlli di polizia anche a Militello, multati anche alcuni esercizi commerciali

Prosegue l’attività di controllo della polizia di Stato nel comprensorio calatino. Nella giornata di venerdì, gli agenti del commissariato di Caltagirone e del reparto prevenzione crimine "Sicilia Orientale" hanno svolto degli specifici servizi nel territorio comunale di Militello in Val di Catania. L’attività è inserita nel più ampio contesto dei controlli che la questura sta realizzando in tutta la provincia, al fine di prevenire ogni forma di illegalità e di comportamenti in contrasto con il codice della strada. Sono stati effettuati numerosi posti di blocco, identificate oltre 170 persone e fermati 68 veicoli, con la contestazione di 5 violazioni al codice della strada per guida senza assicurazione, con conseguente sequestro amministrativo del veicolo, mancata revisione e mancato possesso dei documenti di circolazione e guida. Sono stati eseguiti controlli presso 3 esercizi pubblici, durante i quali è stata accertata la mancata esposizione dei documenti relativi alle attività commerciali e irrogate sanzioni pecuniarie per 2375 euro.