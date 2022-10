Controlli della polizia municipale in piazza Europa, elevati 200 verbali

E' di 200 verbali di violazione del codice della strada, 42 fermi amministrativi, 21 sequestri amministrativi e 14 rimozioni del mezzo il bilancio dei nuovi servizi di controllo straordinari effettuati dalla polizia municipale, prevalentemente in orari serali, in piazza Europa e in altre aree urbane. Scopo dell'iniziativa garantire la sicurezza dei cittadini e il rispetto delle regole. L'attività del reparto Viabilità, disposta dal comandante Stefano Sorbino in esecuzione di uno specifico indirizzo dal Commissario straordinario Federico Portoghese, è stata svolta venerdì e domenica scorsi con posti di controllo presidiati anche con l'ausilio di moto di servizio. Oltre a piazza Europa, sono state coinvolte nelle verifiche piazza Federico di Svevia e piazza Stesicoro. Questo il risultato dei controlli: 41 verbali elevati a conducenti di ciclomotori per guida senza casco, con conseguente fermo amministrativo del mezzo per 2 mesi; 21 verbali per assenza di copertura assicurativa, con sequestro del veicolo; 17 verbali per mancanza di revisione; 5 verbali per circolazione su marciapiede o area pedonale; 4 verbali per violazione dell’obbligo di arrestare la marcia per sottoporsi ai controlli; 4 verbali per il mancato possesso dei documenti di circolazione e di guida; 1 verbale per guida senza patente, con relativo fermo del veicolo per 3 mesi; 82 verbali per divieto di sosta e 24 verbali per fermata del veicolo con intralcio alla circolazione. In materia di polizia annonaria, nelle giornate di sabato e domenica, il reparto polizia commerciale ha svolto servizi di prevenzione dell’ambulantato abusivo nell'area del mercatino delle pulci di San Giuseppe La Rena, vigilando sulle vie Amerigo Vespucci e Forcile per evitare lo stazionamento di operatori non autorizzati.