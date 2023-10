Controlli alla circolazione stradale a Picanello ed Ognina: multe e sequestri

Nell’ambito di un articolato piano volto alla prevenzione e al contrasto della criminalità diffusa, il commissariato Borgo Ognina, in sinergia con le pattuglie del reparto prevenzione crimine, questa mattina ha effettuato una mirata attività di controllo del territorio nei quartieri di Ognina e Picanello. Nel corso del servizio sono state controllate 128 persone e 81 veicoli. Elevate diverse sanzioni per violazione delle norme del codice della strada, delle quali, una per guida senza patente, 3 per mancanza di copertura assicurativa e 5 per guida senza casco. Sottoposti inoltre a fermo amministrativo 5 motocicli (guida senza casco) e a sequestro amministrativo 3 autoveicoli (sprovvisti di assicurazione). Sono state inoltre controllate 29 persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale. Nel corso del servizio sono state irrogate sanzioni per un importo complessivo di circa 10mila euro.