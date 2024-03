Controlli della polizia stradale, elevate sanzioni per 9 mila euro

Nei giorni scorsi la polizia stradale è stata impegnata, con il supporto tecnico di personale appartenente al gruppo specializzato del ministero delle Trasporti, sede di Bari, in specifici controlli in materia di autotrasporto internazionale di merci in conto proprio e in conto terzi, oggetto peraltro di recente riforma, al fine di individuare anche i casi di concorrenza sleale attuata tramite il cabotaggio stradale.

Nel corso del servizio, svoltosi in ambito autostradale, sono stati controllati sette veicoli di nazionalità straniera, ben 3 conducenti dei veicoli, non hanno fornito adeguata contezza della regolarità del trasporto, nello specifico i conducenti sono stati sanzionati amministrativamente per violazione dei documenti di trasporto, per violazione del superamento dei tempi di guida e di riposo e per tachigrafo non funzionante, per un ammontare pari a 9mila euro con fermo amministrativo per due veicoli, una carta di circolazione ed patente ritirata nonché la decurtazione di 15 punti.