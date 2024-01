Nuovi controlli di polizia a Picanello, elevati 32 verbali

Nell’ambito delle attività di controllo del territorio finalizzate a contrastare e prevenire la criminalità diffusa e ogni forma di illegalità nei quartieri cittadini, la polizia di Stato di Catania ha eseguito dei servizi di controllo a Picanello. In campo gli agenti della squadra volanti e delle moto volanti dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, con il supporto di pattuglie della polizia locale, che hanno effettuato una capillare attività di pattugliamento nel quartiere di Picanello.

Sono stati eseguiti diversi posti di blocco, soprattutto in piazza Duca di Camastra, al fine di controllare automobilisti e motociclisti in transito nella zona di intervento. In totale sono state identificate 104 persone, controllati 56 veicoli e contestate 32 violazioni di norme del codice della strada, soprattutto per guida senza casco e per mancanza di copertura assicurativa, con il conseguente sequestro di veicoli e motoveicoli.