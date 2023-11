Non si ferma all'alt e rischia di investire un agente, 32enne arrestato a Librino

La polizia di Stato di Catania ha arrestato un 32enne, responsabile del reato di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Gli agenti delle volanti, impegnati in un posto di controllo in via Zia Lisa, hanno intimato l’alt al conducente di un motociclo. Ma lui ha accelerato repentinamente la marcia per eludere il controllo, rischiando anche di investire uno dei due poliziotti che, gettandosi a terra, è riuscito ad evitare di essere colpito, procurandosi lievi escoriazioni. Ne è quindi scaturito un inseguimento lungo le strade del quartiere, terminato in viale Castagnola. I poliziotti hanno così potuto procedere al controllo del conducente e del mezzo a due ruote. Dopo aver identificato il 32enne, che mostrava evidenti sintomi di alterazione, lo hanno accompagnato presso l’ospedale San Marco per essere sottoposto ad accertamenti tossicologici e verificare se avesse assunto sostanze stupefacenti prima di mettersi alla guida. E' stato poi tratto in arresto per i reati di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale e sanzionato per le varie infrazioni al codice della strada. Su disposizione del pm di turno, l'uomo è stato condotto ai domiciliari in attesa del giudizio per direttissima.