La questura potenzia i controlli in città per garantire un Natale sicuro

Con l’approssimarsi delle festività natalizie, sono stati intensificati i servizi di controllo del territorio – fortemente voluti dal questore Giuseppe Bellassai e coordinati dalla questura di Catania nell’ambito del programma di sicurezza dei parchi pubblici, delle aree verdi e dei luoghi di maggior afflusso turistico e di aggregazione giovanile. Il monitoraggio, oltre alle aree verdi del capoluogo, interesserà anche i territori di pertinenza dei Commissariati di Acireale, Adrano e Caltagirone. E' previsto l’impiego delle volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico che, insieme alle pattuglie in borghese degli uffici investigativi e degli equipaggi in moto e in bici, effettueranno un’ attività di monitoraggio per prevenire e contrastare ogni forma di microcriminalità, di degrado urbano e spaccio di sostanze stupefacenti in maniera tale da consentire ai cittadini di godere serenamente di queste festività. A Catania, per il weekend e fino all’Epifania, sono previsti pattugliamenti nelle principali aree verdi cittadine, nei luoghi di ritrovo tra cui villa Bellini e il parco Falcone. Massima attenzione anche alle vie della movida. L’intensificazione dei servizi riguarderà anche le principali arterie stradali, le stazioni ferroviarie e l’aeroporto di Catania. I controlli sono stati potenziati anche in prossimità dei luoghi di culto che, in concomitanza delle tradizionali cerimonie religiose. Particolare attenzione è riservata alla prevenzione dei furti in abitazione per contrastare il rischio che i ladri, approfittando degli spostamenti, possano cogliere l’occasione per introdursi negli edifici in assenza dei proprietari. Intensificati i sevizi della polizia stradale al fine di garantire la sicurezza degli spostamenti, sia lungo le principali arterie e nelle vie di ingresso e uscita delle città, con particolare riferimento ai giorni di massimo afflusso di veicoli. I controlli non riguardano esclusivamente gli spostamenti su strada. Importante il monitoraggio della polizia ferroviaria nel controllo dei passeggeri e dei bagagli a bordo dei convogli nelle principali stazioni della provincia. I controlli, inoltre, sono intensificati anche presso l'aeroporto "Catania – Fontanarossa". Il Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica di Catania,infine, si occuperà del capillare monitoraggio dei social e dei siti internet.