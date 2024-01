Controlli in strada e nelle sale gioco di San Cristoforo, un pregiudicato era evaso per giocare alle slot

Gli agenti della polizia di Stato hanno eseguito dei servizi di controllo e prevenzione dei reati nella zona di San Cristoforo. In particolare, gli agenti del commissariato del quartiere e del reparto prevenzione crimine "Sicilia Orientale" hanno effettuato una capillare attività di pattugliamento con il supporto delle unità cinofile, eseguendo numerosi posti di blocco e verifiche in diversi esercizi pubblici, soprattutto bar e sale scommesse. Nel corso delle attività, gli agenti del commissariato di San Cristoforo hanno sottoposto a controllo una sala giochi-bar di via della Concordia, identificando i clienti, tra i quali un uomo, che in quel momento eracintento a giocare ad una video slot. Dagli accertamenti è risultato essere un 40enne pluripregiudicato sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari. Verificata l’assenza di autorizzazioni da parte dell’autorità giudiziaria o di altre plausibili motivazioni che ne giustificassero l’allontanamento da casa, l’uomo è stato denunciato per evasione dagli arresti domiciliari. Su disposizione dell’autorità giudiziaria è stato riaccompagnato presso la propria abitazione, ripristinando la misura restrittiva. Complessivamente sono state identificate 69 persone, tra cui diversi pregiudicati, controllati 38 veicoli e contestate 6 violazioni del codice della strada.