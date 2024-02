Sant'Agata Li Battiati, multe per gli automobilisti non in regola

I carabinieri della compagnia di Gravina di Catania hanno effettuato nuovi controlli preventivi nel centro e lungo le arterie principali del Comune di Sant’Agata Li Battiati. I colleghi della stazione locale e del nucleo radiomobile, con il supporto del personale della compagnia di intervento operativo del 12esimo reggimento Sicilia hanno operato domenica mattina con il coordinamento della sala operativa.

Le pattuglie dell'Arma hanno fermato 38 veicoli e 47 persone, elevando sanzioni per oltre 2.500 euro e sequestrando anche una Peugeot 206 e una Smart For Two, prive di assicurazione.

Un conducente è stato colto al volante della propria Toyota Y Go senza aver effettuato la revisione periodica. In una seconda fase delle attività, volta a monitorare i soggetti sottoposti a restrizioni della libertà personale presso il proprio domicilio, i carabinieri hanno poi controllato 3 persone riscontrando la loro regolare presenza preso le rispettive abitazioni. Ispezionati, infine, anche 2 esercizi commerciali attivi nel campo della ristorazione, per i quali non sono state rilevate irregolarità.