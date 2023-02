Controlli e sanzioni della polizia a Nesima: aggressioni, violazioni e spaccio

Nei giorni scorsi, personale del commissariato Nesima ha svolto servizi per contrastare l’illegalità diffusa. Durante uno dei controlli, i poliziotti hanno notato un muratore che lavorava su un balcone al quarto piano e, nonostante le raffiche di vento, utilizzava un ponteggio non idoneo, senza indossare i dispositivi di protezione individuale e quindi con grave rischio di caduta dall’alto. Per tali motivi, al lavoratore è stato intimato di sospendere il lavoro, mentre il responsabile dell’impresa edile e l’amministratore del condominio (nella sua qualità di committente) sono stati indagati per violazioni in materia di sicurezza e salubrità sui luoghi di lavoro ed esecuzione di opere edili senza il previsto permesso.

Successivamente, il titolare di un’autocarrozzeria è stato indagato poiché gli estintori presenti in officina erano scaduti; 2 persone sono state indagate per omessa custodia di cose sottoposte a sequestro amministrativo; una persona è stata denunciata per truffa, perché, con artifizi e raggiri, si è fatta accreditare sulla propria “poste pay” la somma di euro 1000 quale corrispettivo di un telefono cellulare mai venduto. Rileva ancora l’attività investigativa che ha consentito di indagare, per il reato di lesioni personali, una donna che durante l’esibizione di una candelora durante i festeggiamenti di Sant’Agata, ha aggredito la propria zia per futili motivi.

Un’altra donna è stata indagata per avere aggredito la suocera e, in ultimo, un uomo è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per avere aggredito un collega, sempre per futili motivi. Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, poi, una persona è stata arrestata in esecuzione di un ordine di esecuzione per espiazione pena in regime di detenzione domiciliare.

A seguito di un pregresso controllo effettuato dai poliziotti del commissariato, coadiuvati da personale della polizia locale, l’Autorità giudiziaria, per approfondire gli accertamenti, ha emesso un provvedimento di sequestro penale preventivo – eseguito dai medesimi agenti – nei confronti di un chiosco nel quale erano state riscontrate sia violazioni penali per inosservanza di norme edilizie, sia irregolarità amministrative quali l’occupazione abusiva di suolo pubblico.

Ulteriore attività, eseguita in via Capo Passero ha consentito di indagare un pluripregiudicato per il reato di detenzione ai fini dello spaccio di sostanze stupefacenti, perché trovato in possesso di 43 involucri di cocaina e 535,00 euro in contanti.

Negli stessi luoghi, un pregiudicato già sottoposto all’obbligo di firma presso il Commissariato Nesima, è stato indagato per oltraggio a pubblico ufficiale. In via Ustica, insieme all’unità cinofila antidroga, veniva rinvenuta una busta di marijuana nascosta nell’intercapedine dell’ascensore di un edificio. Sono stati fermati anche 4 assuntori di stupefacenti. Infine, sono stai controllati soggetti sottoposti agli arresti domiciliari e alla misura della sorveglianza speciale, contestate violazioni al codice della strada ed effettuati sequestri amministrativi di veicoli.