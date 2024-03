Sicurezza stradale, posti di blocco in piazza Stesicoro e piazza della Repubblica

Nell’ambito delle attività di controllo del territorio, la questura di Catania ha predisposto dei controlli , con l'obiettivo di innalzare il livello della sicurezza sulle strade cittadine e ad assicurare il rispetto delle regole della circolazione stradale, soprattutto dell’uso del casco. Gli agenti delle motovolanti dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, con il supporto di pattuglie della polizia locale, hanno effettuato una perlustrazione del centro cittadino, con presidi nei punti nevralgici. Messi in campo anche numerosi posti di controllo, soprattutto in piazza Stesicoro e piazza della Repubblica. Sono state elevate 12 contravvenzioni, di cui 4 per guida senza uso del casco, 1 per guida senza patente, 3 per mancanza di assicurazione, 1 per mancanza di revisione periodica, 2 per mancanza della carta di circolazione e 1 per veicolo che circolava nonostante fosse sottoposto a fermo amministrativo. Anche nei prossimi giorni, i controlli verranno intensificati in diverse zone della città.