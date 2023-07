Controlli dei carabinieri nei lidi: scoperti sette lavoratori in nero ed alimenti non tracciati

Nell’ambito dell’operazione "Buona Estate Sicura", in cui il Comando provinciale dei carabinieri ha disposto l’ intensificazione dei servizi preventivi al fine di garantire la sicurezza della cittadinanza nel periodo delle vacanze estive, la Compagnia di Acireale, con il supporto dei colleghi del Nas, del Nil e del 12esimo reggimento Sicilia sono stati impegnati in attività di pattugliamento delle aree di maggiore aggregazione e di quelle più esposte sotto il profilo della sicurezza pubblica, effettuando un controllo delle strutture balneari del litorale acese. Le verifiche effettuate su due lidi hanno evidenziato il mancato rispetto delle normative di settore, con carenze igieniche e amministrative. I nomi dei locali ispezionati non sono stati resi noti. Il titolare di un lido di Aci Castello, un 46enne catanese già noto alle forze dell’Ordine, in quanto all’interno dell’attività commerciale sono stati controllati tre lavoratori che non erano stati sottoposti a visita medica per l’idoneità. Inoltre, ha ricevuto una sanzione amministrativa pecuniaria di 14.800 euro, in quanto nel corso dell’ispezione sono stati trovati nelle celle frigorifero 20 chili di pesce e 2 chili di dolci privi di tracciabilità.

Nel secondo caso invece, i carabinieri hanno elevato una sanzione di 24.357 euro nei confronti del titolare di una struttura balneare sita nella frazione Capomulini. A pagarla sarà un 43enne catanese, anche lui già noto alle forze dell’ordine: all’interno del locale sono stati trovati sette operai irregolari. Per quanto riguarda i controlli in strada , due giovani acesi sono stati trovati in possesso di modiche quantità di marijuana rinvenute nelle tasche dei loro pantaloni a seguito di una perquisizione. Infine, i carabinieri hanno identificato 50 persone e controllato 27 veicoli, con l’elevazione di 27 sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada per un importo complessivo di 15.120 euro ed il sequestro di 2 auto prive di assicurazione. Le irregolarità riscontrate riguardano: mancata copertura assicurativa, mancata revisione periodica, mancata esibizione di documenti di guida e di circolazione, guida senza patente), colpendo, in particolare, quelle condotte di guida che possono creare un pericolo per la sicurezza pubblica.